Врач объяснила, насколько быстро нужно оказать помощь при инсульте

При инсульте время имеет решающее значение, и быстрая помощь может значительно снизить уровень повреждений в мозге и повысить вероятность полного восстановления. Об этом сообщила Галина Чудинская, врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

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Чудинская уточнила, что «терапевтическое окно» для оказания помощи при инсульте составляет примерно 3-4,5 часа. В этот период возможно введение тромболитических препаратов или выполнение других вмешательств, направленных на восстановление кровотока в мозге. В случае ишемического инсульта, когда сосуд закупорен, применение этих препаратов может привести к разрушению тромба и восстановлению нормального кровообращения. Чем быстрее это произойдет, тем меньше клеток мозга погибнет, что увеличит шансы пациента на успешное восстановление.

Специалист также отметила, что каждая минута задержки после начала инсульта ведет к необратимой гибели клеток мозга. Для геморрагического инсульта, связанного с разрывом сосуда и кровоизлиянием, также критически важно время, но лечение в этом случае требует других подходов, включая возможное хирургическое вмешательство для остановки кровотечения и уменьшения давления на мозг.

Чудинская подчеркнула, что даже при своевременном лечении последствия геморрагического инсульта могут быть серьезнее, чем при ишемическом, однако быстрая медицинская реакция остается ключевой для спасения жизни и минимизации ущерба. Врачи настоятельно призывают не терять времени и незамедлительно вызывать скорую помощь, чтобы больной получил необходимую помощь в пределах терапевтического окна, что значительно повысит вероятность благоприятного исхода, сообщает РИАМО.