Минтруд предложил стандарты для производителей протезов и ортезов

Минтруд предлагает ввести единые требования к организациям, занимающимся производством и продажей протезов и ортезов. Они должны получить лицензию и войти в реестр добросовестных организаций. Такие поправки в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вынесены на общественное обсуждение.

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По данным ведомства, в 2023 году протезы рук нужны были 8365 людям, а ног — 72 309 россиянам. В сравнении с 2022 годом потребность в заменителях верхних конечностях увеличилась на 60 процентов, а в заменителях нижних — на 40 процентов.

О том, что отрасль давно требует стандартизации подходов к оказанию протезно-ортопедической помощи, «Парламентской газете» рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Необходимо создать равные условия для пациентов всех регионов и работы с ними мультидисциплинарных врачебных бригад», — отметил он.

Одним из шагов к унификации условий их предоставления стала возможность с 1 июня 2023 года получить протезы нижних и верхних конечностей по электронному сертификату. На момент принятия решения их было выпущено более 320 тысяч на общую сумму более 6,1 млрд рублей.

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