Рак – незаметный убийца: как спасти близких от коварной болезни

Причиной каждой шестой смерти на планете становятся онкологические заболевания, однако, по статистике, рак, обнаруженный на ранней стадии, удается полностью излечить у 90% пациентов. Поэтому профилактика и диагностика это самое эффективное оружие в борьбе с болезнью. О том, как борются с раком груди в России, – в сюжете корреспондента «МИР 24» Анастасии Глебовой.

«Эта опухоль больше двух сантиметров до пяти. От двух до пяти это вторая стадия рака молочной железы», – говорит врач.

Пациентке 60 лет. Одна грудь, два очага. Хирург Игорь Чиж берет на анализ образцы лимфоузлов. Надо проверить, есть ли в них метастазы. А место, где была опухоль, маркирует титановыми метками – это уже для лучевой терапии.

«Лучевая терапия нужна, потому что мы сохранили грудь. Добавка лучевой терапии к органосохраняющей операции позволяет уменьшить частоту рецидива так же, как если бы была сделана мастэктомия», – рассказал заведующий отделением онкомаммологии ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова Игорь Чиж.

Ежегодно в мире рак молочной железы диагностируют у каждой 10 женщины. В России в 2023 году новых пациенток – более 80 тысяч. Средний возраст – 62 года, но болезнь молодеет. «Самая молодая моя пациентка, ей было, наверное, 21 год, но самая молодая пациентка в онкологическом центре Блохина, ей было 17 лет, у которой был рак молочной железы», – рассказал заведующий отделом онкомаммологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский.

Размер значения не имеет. Злокачественные новообразования находят у тех, у кого белье с «чашкой А», и тех, у кого «Д».

Главные факторы риска: ранее половое созревание и поздний климакс, искусственное прерывание беременности, прием гормональных контрацептивов, первые роды за 40, отказ кормить грудью, курение, употребление алкоголя и лишний вес.

Если в семье у мамы или бабушки был рак груди, это тоже группа риска. У таких пациенток вероятна мутация генов.

«Гены BRCA1 и BRCA2 есть у каждого человека, они помогают нам бороться с онкологическими заболеваниями. Если происходят какие-то изменения в этих генах, мы можем это обозвать какой-то мутацией в гене. Соответственно, они не могут помогать организму бороться с онкологическим заболеванием, и возникает рак. Мутации в генах BRCA1 и BRCA2, сейчас уже доказано, вызывают рак молочной железы, рак яичников. У мужчин – рак поджелудочной железы, рак предстательной железы», – отметила хирург-онколог, кандидат медицинских наук Алевтина Киселева.

В 2013 году Анжелина Джоли, мама которой безуспешно боролась с опухолью 10 лет, после положительного теста на мутацию превентивно полностью удалила себе грудь. Примеру 44-летней актрисы тогда последовали многие американки – хирурги назвали это явление «Эффектом Анжелины».

«Такие профилактические операции оптимальны, когда делаются в 20 лет. Тогда самый минимальный риск возникновения рака молочной железы. А по итогу оказалось, что после 40 лет такие операции делать, в принципе, бессмысленно. Потому что те, кто сделал эту операцию, и те, кто не сделал, у них средняя длительность жизни была одинаковая», – отметил заведующий отделением онкомаммологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Игорь Чиж.

Но даже такая радикальная мера, как мастэктомия, не даст 100-процентной гарантии, что рака не будет. Единичные клетки могут остаться.

«Любые злокачественной опухоли, к сожалению, могут либо возвращаться в том месте, где были, либо прогрессировать и распространяться по другим органам и тканям. Это очень зависит от стадии заболевания и от биологии опухоли», – подчеркнул заведующий отделом онкомаммологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский.

У Риммы тоже «поломанные» гены. Рак был у бабушки. Диагноз поставили в 38 лет. Решила: «Нет груди – нет рака» – вариант не для нее.

«Мне предложили удалить обе груди и поставить импланты, но я отказалась. Я решила сохранить. Удалили только опухоль, получается, и сделали подтяжку, чтобы сделать грудь симметричной», – рассказала пациентка Римма.

Сегодня рак молочной железы не только самая распространенная патология, но и самая изученная. Структура женской молочной железы похожа на мякоть грейпфрута или апельсина. У груди – долька, у фрукта тоже. У цитрусовых, как и у груди, есть соединительная ткань. В данном случае косточку можно рассматривать как опухоль. Только у грейпфрута она всегда внутри дольки, а у пациентов новообразование может быть в любой части органа.

Грудь – орган эстрогенозависимый. Но парадокс в том, что часто рак выявляют и у многодетных мам, и тех, кто так и не родил ребенка. Такая жестокая «шутка» природы. «Гормональные изменения, которые в течение жизни у женщины бывают, они стимулируют клетки, которые иногда, с возникновением мутаций, приводят к поломке и возникновению опухоли», – отметил заведующий онкологическим отделением № 1 Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Гарик Дашян.

Остановить биологическую несправедливость решили новосибирские ученые. Они смешали коктейль из вируса осповакцины, в молекулу добавили гены, которые кодируют белок-убийцу раковых клеток лактаптин, и белок который стимулирует иммунитет.

«Он является самовоспроизводящимся лекарственным средством. То есть теоретически при однократном введении он может достаточно долго жить внутри опухоли, там размножаться, эффективно подавлять рост этой опухоли», – объяснил доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер.

Клинические испытания уже начались. У половины пациенток опухоль уменьшилась вдвое. Побочных эффектов нет. Но даже самое умное лекарство поможет, только если пациентки будут «заодно с врачами». Не пропускать диспансеризацию, например. Она бесплатная по полису ОМС.

«Маммография – это безвредная, практически безболезненная процедура занимает, ну, 10, 15, 20 минут все исследования, а то и быстрее. И позволяет достаточно точно оценить состояние молочных желез. В подавляющем большинстве случаев эта процедура выполняется один раз в два года», – рассказал заведующий отделом онкомаммологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Александр Петровский.

По статистике чаще всего новообразования, в виде узелков или уплотнений женщины обнаруживают у себя сами, случайно. А сейчас просим убрать от экрана зрителей с чувствительной психикой. «Нажатие можно делать по часовой стрелке, а можно делать как врачи по циферблату, то есть от центра к наружи. Не забывать о том, что нужно обязательно прощупывать не только молочную железу, но и подмышечную область, над ключицей и под ключицей, потому что туда идут лимфатические узлы и они также могут отреагировать на онкологическое заболевание. Как только женщина замечает какое-то уплотнение, какую-то неровность, не нужно гадать, нужно сразу же обратиться к врачу. Помимо того, что мы нажимаем на молочную железу, мы должны нажать на овеолярную зону, то есть нажать на сосок и посмотреть, какие выделения. Выделения у женщин в норме могут быть бесцветные, немного желтоватые. Но если у женщины появляются кровяные выделения, если у женщины появляются белые выделения не в момент кормления и беременности или выделения какого-то другого непонятного цвета, конечно же, это причина, чтобы обратиться к врачу», – рассказала хирург-онколог, кандидат медицинских наук Алевтина Киселева.

Так произошло у пианистки, доцента Московской консерватории Екатерины Рихтер.

«Сначала: как может быть какая-то операция, в меня как-то будут вмешиваться? Потом отрежут все? Потом: а вдруг это агрессивная форма? А что это значит? Что лечение может не подействовать? Я могу действительно умереть?» –рассказала пианистка.

Сейчас рак все чаще выявляют на первых этапах заболевания, когда шансов на выздоровление и пожизненную ремиссию больше. Отказались от онкомаркеров – они оказались неинформативны. Используют только самое эффективное: УЗИ, рентген, биопсию, генетические тесты.

«Надо вести правильный образ жизни, надо не провоцировать рак молочной железы, и в таком случае, кто соблюдает все подобные рекомендации, у них риск возникновения рака молочной железы, даже при наличии мутации, гораздо реже», – отметил заведующий отделением онкомаммологии ПСПбГМУ им .акад. И.П.Павлова Игорь Чиж.

Это правило касается не только женщин, но и мужчин. Рак молочной железы встречается и у сильной половины человечества. Только таких пациентов менее 1%. Зато часто рак предстательной железы. В мире этот недуг стоит на первом месте