Медик объяснил, как распознать пневмонию

Об особенностях заболевания рассказал Владимир Никифоров, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского Университета.

Под понятием пневмония обычно имеют в виду инфекционные заболевания легких. Это может быть пневмококковая, микоплазменная пневмония, аденовирусная пневмония или ковид.

Микоплазменная пневмония, например, очень заразна, и обычно поражает детей. Заражение, как правило, происходит в учебных заведениях, поэтому в случае вспышки заболевания – карантин хорошее решение.

Часто больные сами ставят себе диагноз и пытаются лечиться по советам из Интернета. Однако врачи категорически не рекомендуют так делать. Во-первых, человек без медицинского образования не может точно определить, откуда взялся кашель, а во-вторых, тратя время на неверное лечение, можно запустить болезнь.

Симптомов у пневмонии множество, и не всегда это только кашель. К тому же иногда она проходит практически незаметно. Диагноз должен поставить врач. Он не только отличит пневмонию от бронхита и трахеита, но и назначит обследование. И тогда на основании комплексного исследования можно назначить правильное лечение.

Подозревать у себя пневмонию можно, если высокая температура и кашель держатся более трех дней. Также на воспаление легких могут указывать повышенная потливость и отсутствие аппетита. Это весомый повод для обращения в поликлинику.

Для поддержания здоровья необходимо заботиться об иммунной системе. Ее нужно тренировать, как мышечную, однако не все придерживаются этой стратегии. Так, многие родители излишне оберегают детей от микробов и источников возможного заражения. Из-за стерильной домашней обстановки, принесенная из детского сада или школы болезнь становится серьезным испытанием, и на выздоровление уходит много времени.

Помочь иммунитету можно, если делать прививки. Стоит учитывать, что прививка это не 100%-ая гарантия того, что человек не заболеет, однако организм, получивший вакцину, легче и быстрее идет на поправку. В разы уменьшается возможность попасть в реанимацию. Более того, вакцинация снижает уровень серьезных последствий. Например, полиомиелит не вызывает инвалидность, а натуральная оспа не оставляет шрамы.

Нельзя одновременно делать сразу много прививок, это лишь навредит. Стоит придерживаться противопоказаний и перед вакцинацией проконсультироваться у терапевта.