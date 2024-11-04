Врачи достали большую иглу из полового органа школьника

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства вытащили 7-сантиметровую иглу из мочеиспускательного канала школьника. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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11-летний мальчик поступил в больницу с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. Врачи провели обследование и обнаружили в уретре пациента инородное тело.

Извлечь иглу смогли без операции и разрезов. Врачи использовали метод цистоскопии с миниатюрными щипками и мини-камерой. Школьника уже выписали домой под наблюдение докторов.

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