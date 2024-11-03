Хирург предупредил, кому противопоказана физиотерапия

Хирург и физиотерапевт Евгений Лихачев объяснил, что физиотерапевтические процедуры могут быть небезопасны для пациентов с высокой температурой, состояниями декомпенсации и онкологическими заболеваниями. В интервью РИА Новости специалист подчеркнул, что температура тела выше 37 градусов, тяжелое общее состояние или системные заболевания крови также являются весомыми противопоказаниями к физиотерапии.

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Лихачев уточнил, что подход к терапии всегда подбирается с учетом конкретных клинических рекомендаций, состояния здоровья пациента и опыта самого врача, а также его коллег.

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