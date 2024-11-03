Врачи спасли малыша, проглотившего 101 магнитный шарик

Во Владивостоке врачи спасли трехлетнего мальчика, который проглотил 101 магнитный шарик. О содержимом желудка взрослые не догадывались.

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Как сообщает минздрав Приморья, ребенка доставили в краевую детскую больницу Владивостока с жалобами на боль в животе. Во время рентгена врачей ждал сюрприз - в желудке оказалось множество магнитных шариков, которые соединялись между собой и свободно передвигались, образуя различные фигуры.

В результате сложнейшей операции из желудка малыша извлекли 101 шарик. Сейчас состояние ребенка стабильное.

По данным минздрава, только за октябрь в приморской больнице зафиксировали тридцать случаев проглатывания инородных предметов детьми.