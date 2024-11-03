Врачи спасли пациента с гигантской послеоперационной грыжей

Ночью, 29 октября, в Рязанскую ОКБ попал пациент с ущемлённой гигантской послеоперационной грыжей. Об этом сообщается в пресс-службе медучреждения.

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Ситуацию утяжелял тот факт, что у пациента повышенный вес, что обычно не позволяет врачам проводить сложные операции, но в данном случае ждать было нельзя.

Операционная бригада в составе профессора, врача-хирурга Натальского А.А., врача-хирурга Кочеткова Ф.Д., анестезиологов Калашникова Д.С., Приреза В.А., клинических ординаторов- Бурмистровой С.С., Гриднева И.Д. и лучших операционных сестёр выполнила экстренную операцию.

В результате операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.