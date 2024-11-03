«Хрустальные» сосуды едва не убили человека: что это за болезнь

В Подмосковье врачи спасли пациента с критически истончёнными сосудами. Мужчина обратился с жалобами на боли в ногах, но обследование выявило целый комплекс опасных заболеваний, главное из которых — критическое сужение сонных артерий. Они сильно затвердели и при этом оказались хрупкими, как хрусталь. В любой момент у пациента мог случиться инсульт. Что предприняли врачи?

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Мужчина обратился с жалобами на боли в ногах, но обследование выявило целый комплекс опасных заболеваний, главное из которых — критическое сужение сонных артерий. Они сильно затвердели и при этом оказались хрупкими, как хрусталь. В любой момент у пациента мог случиться инсульт. Что предприняли врачи?

Как обнаружили опасное состояние

70-летний пациент поступил в Мытищинскую больницу с жалобами на проблемы с ногами. При обследовании врачи выявили у него запущенный атеросклероз. Артерии ног были забиты атеросклеротическими бляшками. Ему грозила ампутация.

«Хрустальные» артерии

Главную опасность представляло состояние сонных артерий пациента: они очень сильно сузились.

«Множественные сужения на разных участках сонной артерии достигали 70–90%. Стенки сосудов были не эластичными, как должно быть в норме, а хрупкими из-за отложений кальция. По плотности они напоминали хрусталь», — рассказали в клинике.

Из-за этого пациент оказался на грани инсульта.

Как спасали пациента

Сначала врачи провели трёхчасовую операцию по удалению атеросклеротических бляшек и восстановлению кровотока в сонной артерии.

После заживления разреза они провели реконструкцию артерий ноги для восстановления кровообращения. Ампутации удалось избежать.

Что в итоге

Сосуды мужчине подлечили, но при обследовании всплыла другая проблема. Врачи обнаружили у пенсионера ещё опухоли глотки и гортани.

После восстановления от сосудистых операций его перевели в лор-отделение для дальнейшей диагностики.