Профессор объяснила рост числа больных пневмонией осенью

Заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина рассказала, почему в осенний период растёт число больных пневмонией.

«Повышается рост любых респираторных вирусных инфекций. Также повышается, безусловно, риск контакта с заболевшим респираторной инфекцией пациентом. Плюс обостряются многие хронические заболевания, не только заболевания органов дыхания, но и органов кровообращения, а также другие патологии», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, пневмония часто является именно осложнением ОРВИ, которая активизируется именно в осенне-зимний период.

Ранее врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал об особенностях «тихой» пневмонии. По его словам, такое заболевание протекает без кашля и высокой температуры.