Эндокринолог предупредила о серьезном осложнении после ОРВИ

ОРВИ может спровоцировать болезнь, известную как подострый тиреоидит или тиреоидит де Кервена — воспаление щитовидной железы, предупредила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина. Она предупредила россиян об этом серьезном осложнении после простуды в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам эндокринолога, известно, что это болезнь чаще встречается осенью и зимой и нередко бывает связана с недавно перенесенными вирусными инфекциями. Она объяснила, что многие пациенты, у которых диагностируют подострый тиреоидит, примерно за две-восемь недель до появления симптомов болели простудой.

Одним из главных симптомов подострого тиреоидита доктор назвала боль в шее. Эндокринолог уточнила, что боль часто появляется в области щитовидной железы, но может распространяться в ухо или нижнюю челюсть. При этом боль усиливается при глотании или движении головой.

«Механизм развития заболевания заключается в воспалительном ответе щитовидной железы на вирусные агенты. При этом происходит разрушение ее клеток с выбросом большого количества ее гормонов в кровь. Это приводит к временному повышению функции железы. В этот период человек жалуется на тахикардию, потливость, тревожность, учащенное сердцебиение, снижение веса. После этой фазы часто следует бессимптомное снижение функции органа — гипотиреоз», — Вероника Неудахина, врач-эндокринолог.

Обычно это состояние проходит, но в редких случаях гипотиреоз становится хроническим, уточнила эндокринолог. В этом случае у человека может появиться вялость, непереносимость холода, отеки или запоры.

Ранее спортивный врач, травматолог Викрам Мерти развеял популярные мифы об ОРВИ. Одними из главных мифов Мерти назвал утверждения о том, что иммунитет можно «повысить» и что прививки от гриппа неэффективны.