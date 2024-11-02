Щитовидная железа – орган, который играет огромную роль в работе всего организма. Ее главная функция – выработка гормонов, которые регулируют обмен веществ, поддерживают работу сердца, пищеварения, контролируют температуру тела и влияют на здоровье волос, кожи и ногтей.

Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны регулируют клеточный обмен и влияют на деление клеток волосяного фолликула. Нарушения в их уровне – как в сторону понижения (гипотиреоз), так и повышения (гипертиреоз) – могут привести к проблемам с волосами.

Врач рассказал, какие анализы нужно сдать при выпадении волос

Основные признаки, указывающие на гормональные изменения, включают вялость, резкое изменение веса, ломкость ногтей, сухость кожи и перепады настроения. Если с этими симптомами наблюдается сильное выпадение или ухудшение состояния волос, стоит обратиться к эндокринологу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.