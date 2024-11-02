Терапевт рассказал о разнице между пульсом и ЧСС

Врач — терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, чем пульс отличается от частоты сердечных сокращений (ЧСС).

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В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт пояснил, что у здорового человека без аритмии ЧСС всегда равна пульсу.

«Но это два разных термина, их нельзя назвать синонимами. С медицинской точки зрения пульс — это пульсовая волна, которая по артерии от сердечного сокращения доходит до точки, где мы его измеряем, — лучевой артерии. А ЧСС — это удары, которые производит сердце», — заявил он.

По его словам, это два разных параметра, и врач при обследовании пишет отдельно данные о ЧСС и пульсе.

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