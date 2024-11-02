Онколог связал прием гормональных лекарств с развитием рака груди

В России в последнее время увеличилось число случае рака молочной железы, заявил в интервью NEWS.ru онкоиммунолог Даниил Щепеляев. Это связано с тем, что данный вид онкологии является гормонозависимым, объяснил специалист.

Рак молочных желез — гормонозависимый. Обратите внимание, какое огромное количество гормональных средств используется в качестве лечения. Речь не только об оральных контрацептивах. Плюс в сельском хозяйстве гормоны задействуются сплошь и рядом. Мы это едим, мы за это расплачиваемся, — сказал собеседник NEWS.ru.

Ранее онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков рассказал, что наиболее часто встречающиеся виды онкологии — это рак легких, желудка, кожи, а также молочной железы у женщин и простаты — у мужчин. При этом, по его словам, если выявить такую опухоль на ранней стадии, то вероятность полностью избавиться от нее составляет 80–90%.

Между тем стало известно, что в Москве более чем в два раза выросло количество исследований для раннего выявления онкологии. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, это стало возможно благодаря внедрению современных технологий и оборудования, в том числе цифровых маммографов.