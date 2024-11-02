Онколог назвал самые распространенные виды рака в России

Россияне всё чаще страдают онкологическими заболеваниями, связанными с половыми органами.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его словам, таким образом люди «расплатились» за снижение количества случаев рака желудка и пищевода.

«У женщин в зоне риска – молочные железы, яичники и матка, – уточнил специалист. – Также становится более распространённым рак кишечника, легкого, всё чаще начинаем встречать лейкозы».

При этом снижение числа случаев рака желудка и пищевода Щепеляев связывает с изменениями в образе жизни россиян, которые стали больше зарабатывать, а значит лучше и разнообразнее питаться.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков рассказал, рак каких органов грозит россиянам в первую очередь.