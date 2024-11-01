Врач-гастроэнтеролог рассказала о причинах появления язвы
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марина Плешкова рассказала о причинах появления язвы желудка.
По её словам, основными факторами, способствующими развитию этого опасного недуга, являются инфекция Helicobacter pylori, употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, а также стресс и неправильное питание, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».
При этом специалист пояснила, что инфекция Helicobacter pylori может вызывать хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, что, в свою очередь, приводит к образованию язв.
Кроме того, врач обратила внимание на важность правильного образа жизни. В частности, отметила она, курение и злоупотребление алкоголем значительно увеличивают риск развития язвы.
Кроме того, могут провоцировать язвообразование неправильное питание, недостаток в рационе овощей и фруктов, а также преобладание вредной и жирной еды.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что язве желудка может говорить боль в спине.