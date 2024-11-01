Раскрыта связь между холестерином и страшной болезнью

«Хороший холестерин» (липопротеины высокой плотности, ЛПВП) также может негативно влиять на организм человека, пришла к выводу кардиолог, эпидемиолог Самар Эль Худари. О связи холестерина с риском нейродегенеративного заболевания пишет издание Huffington Post.

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Как объяснила Эль Худари, частицы ЛПВП могут быть малыми, средними и большими, причем наличие последних связано с повышенной вероятностью болезни Альцгеймера. В то же время наличие маленьких частиц ЛПВП связано с лучшими когнитивными показателями. По словам Эль Худари, после менопаузы у женщин в организме могут накапливаться крупные частицы «хорошего холестерина», что увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.

Однако Невролог Руди Танци обратил внимание на то, что приведенные данные касались только женщин, из-за чего трудно сказать, можно ли сказать то же самое и о мужчинах. Кроме того, добавил он, более крупные частицы ЛПВП в основном необходимы для выведения холестерина из крови.

«Итак, все это может просто указывать на то, что нужно держать уровень холестерина под контролем», — сказал Танци.

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