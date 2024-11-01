Многие виды рака простаты не являются раковыми опухолями, заявил врач

Мужчины могли бы получить пользу, если бы их врачи перестали называть определенные изменения простаты «раком». О том, почему некоторые виды опухоли простаты не следует называть «раком», рассказал доктор Мэтью Куперберг из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF).

© Газета.Ru

Многие виды рака простаты (например, GG1) чрезвычайно распространены среди пожилых мужчин, не метастазируют и не приводят к летальным исходам. В случае таких опухолей нет необходимости в лечении, достаточно регулярных обследований. Активное наблюдение, которое десять лет назад применялось в 10-20% случаев, теперь одобрено в 60% случаев рака простаты.

«Наша работа — помочь пациентам понять, что рак простаты с низким риском часто не прогрессирует. Если и прогрессирует, то обычно это происходит медленно, в течение многих лет и в большинстве случаев это может быть обнаружено активным мониторингом в пределах окна возможностей для излечения», — объяснил Куперберг.

Наличие опухоли GG1 не означает, что у мужчины не может развиться «настоящий» рак. Однако для спокойствия пациентов и для того, чтобы избежать ненужного лечения, может быть полезно не обременять их диагнозом «рак». При этом важно, чтобы пациент понимал потенциальные риски и регулярно проходил обследования.

«Мы использовали слово «рак» на протяжении тысячелетий для описания заболевания, характеризующегося неумолимым распространением и летальностью. В современную эпоху этот термин описывает огромный спектр аномальных моделей роста среди клеток в разных частях тела. Некоторые из них быстро приводят к летальному исходу, а другие почти безобидны, и это разнообразие существует также в спектре рака простаты», — отметил врач.

Ранее ученые нашли способ в два раза замедлить рост рака простаты.