Невролог назвала возраст, с которого риск инсульта растет каждые десять лет

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская назвала возраст, начиная с которого вероятность инсульта повышается каждые 10 лет.

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По словам эксперта, это 55 лет. После это возраста риск инсульта растёт.

К факторам, повышающим риск инсульта также относится пол: инсультом чаще страдают мужчины, но у женщин мозговые нарушения зачастую протекают тяжелее. Возрастает риск инсульта при гипертонии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Врач отметила, что ежегодно от инсульта страдают порядка 15 млн человек, 30% из которых умирает, а ещё 30% становятся инвалидами.

«Не стоит забывать и о семейной предрасположенности. Если у человека в семье были случаи инсульта, его собственные шансы заболеть значительно увеличиваются. Вредные привычки и нездоровый образ жизни — табакокурение или неумеренное употребление алкоголя, — конечно, тоже значительно повышают риск. Однако многие факторы риска можно контролировать и тем самым снизить вероятность развития этого опасного заболевания», — отметила невролог.

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