Можно ли делать лазерную эпиляцию на татуировке

Фото- и лазерная эпиляция помогают эффективно бороться с нежелательными волосками на теле. Можно ли делать световые процедуры там, где есть тату или родимые пятна, «Клопс» узнал у врача-дерматолога, косметолога Марины Печениной.

Современным методом удаления волос пользуются многие. Но некоторые, раздумывая, не отправиться ли на эту процедуру, задаются вопросами.

1. Как делается эпиляция, если на коже тату?

«Ни лазер, ни фотоомоложение, никакие другие методы с использованием световых лучей в области татуировок не проводятся!», — подчеркнула дерматолог.

Чтобы удалить волоски, на них воздействуют лазером или фотовспышками. Воздействие лучей на окрашенный участок кожи может привести к термическому ожогу и возникновению рубца. Дело в том, что частицы пигмента будут притягивать к себе световые волны, нагревая окружающие клетки.

2. Можно ли делать процедуру при наличии родинок?

«Если это единичные образования, их можно обойти, не рискуя задеть пучком излучаемого света», — пояснила доктор.

А вот пациенту с многочисленными родинками косметолог, скорее всего, откажет.

3. Как удалять волоски с родимых пятен?

Родимые пятна бывают разные: сосудистые или пигментированные. Для начала нужно определить, с чем мы имеем дело, отметила Печенина. В зависимости от природы образования специалист принимает решение: можно делать эпиляцию или нет.

«Мы можем обойти лазером родимое пятно или, наоборот, станем воздействовать на него, если оно сосудистое. Процедура позволяет его высветлить и даже удалить», — дополнила дерматолог.

4. На каком сроке беременности безопасно делать лазерную эпиляцию?

Женщинам во время беременности и в период лактации (кормления грудью), подобные световые процедуры противопоказаны, заключила доктор.