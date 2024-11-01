Чем может грозить недостаток сна

Недостаток сна — это не просто ощущение усталости, это серьезная угроза здоровью, которая может привести к развитию опасных заболеваний. Эндокринологи предупредили, что нехватка сна нарушает обмен веществ и эндокринные функции организма, что вызывает целый ряд негативных последствий.

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В первую очередь, недосып повышает артериальное давление и увеличивает уровень цитокинов — веществ, которые провоцируют воспаления. Это увеличивает риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, что в конечном счете может привести к сердечному приступу или инсульту.

Кроме того, недостаток сна нарушает выработку гормонов грелина и лептина, отвечающих за чувство голода и сытости. Это может привести к нарушениям обмена глюкозы и развитию сахарного диабета.

В беседе с «Аргументами недели» врачи рассказали, что одним из факторов, вызывающих недостаток сна, является сонное апноэ — храп с остановками дыхания, который делает сон прерывистым и некачественным. Во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что усиливает риск развития артериальной гипертензии, мерцательной аритмии и даже инфарктов и инсультов.

Чтобы улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты порекомендовали избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение, принимать пищу за 2–2,5 часа до сна. Также нужно ограничить использование гаджетов за два часа до отдыха и поддерживать прохладу в комнате. При наличии хронических проблем со сном следует пройти осмотр у кардиолога.

Кардиолог-сомнолог Алена Гаврилова рассказала, что некоторые люди могут просыпаться в одно и то же время по ночам не только из-за привычки, но и из-за проблем со здоровьем.