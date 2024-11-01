Что может скрываться за вегетососудистой дистонией

По её словам, ВСД часто путают с различными психическими и функциональными расстройствами из-за схожих проявлений, таких как головокружение, тошнота и скачки артериального давления. Вместо установления этого нечеткого диагноза, по её мнению, лучше сосредоточиться на выявлении реальных причин симптомов и их терапии.

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Термин «вегетососудистая дистония» был предложен советским академиком Савицким еще в 1950-х годах и используется в России и ряде стран Восточной Европы. Однако ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни западные медицинские практики его не признают, отмечая недостаточную конкретику и отсутствие чётких критериев для постановки диагноза.

ВСД подразумевает широкий диапазон нарушений в работе автономной нервной системы, отвечающей за регулирование таких непроизвольных функций, как частота сердцебиения, давление, пищеварение и температура тела. Пациенты с диагнозом ВСД могут испытывать слабость, потливость, головные боли и другие нарушения, связанные с работой ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Буракова подчёркивает в беседе с «Газетой.Ru», что формального диагноза ВСД в медицинской практике не существует, а его признаки чаще являются следствием других заболеваний.

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