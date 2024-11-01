Стоматолог назвал опасные народные средства от зубной боли

Использование спиртовых настоек и алкоголя для борьбы с зубной болью опасно для здоровья, предупредил стоматолог-терапевт Алексей Сошников в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, этот вид самолечения может нанести ощутимый вред.

Для лечения люди используют спиртовые настойки или алкоголь, которые наносят на вату или кусок хлеба и прикладывают к больному зубу. В некоторых случаях в ход идет прополис, чеснок или таблетки аспирина, которые закладывают в образовавшуюся полость. В лучшем случае эти методы никак не снимут болевой синдром, а в худшем — вызовут ожог слизистой или аллергическую реакцию, — объяснил стоматолог.

Он добавил, что россияне часто используют растворы с солью и содой для полоскания при зубной боли, однако воспаление из-за этого может только усилиться. Теплые компрессы, которые прикладываются к щеке, также вредны, потому что они усугубляют воспалительный процесс и могут привести к гнойному абсцессу и флегмоне.

Употребление антибиотиков без назначения врача — плохая идея при зубной боли, потому что ее причиной могут быть грибок или вирус, а медикаменты только ухудшат состояние, пояснил медик. При этом многие перестают чистить зубы из-за неприятных ощущений, но делать это категорически нельзя, так как зубной налет может усугубить ситуацию еще сильнее, подытожил Сошников.

Ранее стоматолог-ортодонт Ирина Аксенова рассказала, что при ношении брекетов стоит отказаться от таких твердых продуктов, как леденцы, орехи и сухарики. По ее словам, их употребление может привести к деформации дуги брекетов или их отклейке.