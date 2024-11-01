Гипертоникам стоит стабильно измерять давление утром и вечером, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, делать это нужно в спокойной обстановке, предварительно отдохнув 5–10 минут. Важно, чтобы в этот момент человек был расслаблен.

"Желательно закрепить манжету примерно на уровне сердца, чтобы рука была не задрана и не слишком опущена", – указала Чернышова. Каждый раз, когда мы измеряем давление, нужно делать это три раза и взять средний результат. Такой показатель будет более точным.

Также стоит измерить давление, если в течение дня появились слабость, головная боль, стало тяжело дышать или появились неприятные ощущения за грудиной. По словам Чернышовой, допустимым для гипертоника считается показатель не выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. При этом порог, когда становится плохо, у каждого свой.

"В целом гипертонический криз начинается от 160 на 100, но резкое ухудшение самочувствия бывает и при более низких цифрах. Главное правило: стало плохо – звоните в скорую", – заключила терапевт.

Ранее россиян предупредили, что ночной кашель может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом и сердечной недостаточностью. Кроме того, он появляется после длительного течения гипертонии, аритмии или перенесенного инфаркта миокарда.