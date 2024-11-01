Акушер предупредила о смертельной опасности домашних родов

Домашние роды могут закончиться смертью новорожденного, предупредила заместитель главного врача по медицинской части Видновского перинатального центра акушер-гинеколог Наталья Любимова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что в таких случаях до схваток и после схваток никто не может послушать сердцебиение ребенка.

Для малыша домашние роды опасны тем, что нет достаточного наблюдения за состоянием. Кто будет выслушивать сердцебиение, кто будет выслушивать его до схваток и после схваток, как поведет себя малыш в потужном периоде? Бывают тугие обвития пуповиной вокруг шеи, когда ребенок испытывает гипоксию. Бывают случаи, когда ребенок дома рождается мертвым, — пояснила врач.

Акушер отметила, что домашние роды непредсказуемы из-за тяжелых осложнений. Она об ратила внимание, что в таком случае требуется реанимационная бригада. По словам гинеколога, женщина может столкнуться с эмболией околоплодных вод — резким снижением давления и потерей сознания. Кроме того, предупредила врач, у некоторых бывают послеродовые кровотечения и разрывы матки.

В роддомах создаются все условия для комфортных родов, чтобы было минимальное врачебное вмешательство, чтобы рожать в руках профессионалов. В случае осложнений помочь и спасти — как маму, так и ребенка — смогут только профессионалы, — заключила Любимова.

Психоаналитик Марианна Абравитова ранее рассказала, что справиться с послеродовой депрессией поможет психолог или психиатр, если случай тяжелый. Специалист отметила, что важно не оставаться в одиночестве.