Американские врачи обновили рекомендации по профилактике инсульта

Американская ассоциация инсульта обновила руководство по его профилактике. Помимо рекомендаций по образу жизни в него вошли «Оземпик» и его аналоги для людей с лишним весом и диабетом. Об этом сообщает портал Medscape.

Здоровым людям кардиологи рекомендовали поддерживать нормальный вес и соблюдать средиземноморскую диету. При этом никакие пищевые добавки не доказали, что могут снизить риск инсульта. Важно, чтобы окружность талии не превышала 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Людям с диабетом и/или ожирением при высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы агонисты ГПП-1, то есть «Оземпик» и его аналоги.

Любая физическая активность снижает риск инсульта. Лучше всего уделять умеренной нагрузке минимум 150 минут в неделю. При сидении более 11 часов в сутки риск инсульта растет на 21% за каждый дополнительный час.

Критически важно контролировать артериальное давление: от 140/90 мм рт. ст. в кабинете врача или 135/85 мм рт. ст. дома — это уже гипертония. Для контроля давления врачи рекомендовали использовать минимум два препарата.

Необходимо регулярно проверять уровень сахара в крови и липидный профиль. Для снижения уровня холестерина врач должен рассмотреть назначение ингибиторов PCSK9 для предотвращения инсульта.

Курение, в том числе электронных сигарет, повышает риск инсульта. Другие факторы риска — повышенное давление во время беременности у женщин, эндометриоз и менопауза до 45 лет.