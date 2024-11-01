Бактериолог назвала летальные болезни, которые появляются из-за грязных рук

Врач Сережина: некоторые болезни грязных рук могут быть летальны. Причиной огромного количества инфекционных заболеваний является несоблюдение простых правил гигиены, рассказала врач-бактериолог Вера Сережина. По её словам, схема всегда одинаковая: человек трогает грязную поверхность, а после касается своего лица. Какие неприятные болячки можно подхватить, если не мыть регулярно руки, рассказываем.

Зачем мыть руки

Обычное мытьё рук играет огромную роль в профилактике инфекционных заболеваний. Если не соблюдать элементарные правила гигиены, это может привести к серьёзным последствиям. Какие заболевания можно подхватить через грязные руки, рассказала РИАМО бактериолог Вера Сережина.

Какие заболевания передаются через грязные руки

Сальмонеллёз

Его источником является бактерия Salmonella, которая может находиться на продуктах, особенно опасно пробовать сырой фарш. Симптомы сальмонеллёза:

постоянная рвота;

диарея.

Они могут привести к обезвоживанию организма.

Также есть риск сепсиса, который в 25−50% случаев заканчивается летально.

Дизентерия

Можно заразиться, если не помыть руки после туалета. Причём бактерии, вызывающие болезнь, также передаются через пищу и при рукопожатии. Обитает она и в воде, поэтому не стоит плавать в грязном водоёме.

Симптомы дизентерии:

сильная диарея;

боли в животе;

высокая температура;

общая слабость.

В особо тяжёлых случаях может приводить к поражению нервной системы и даже менингиту.

Ротавирус

Через грязные руки можно заработать и ротавирус. Этот вирус очень устойчив к внешней среде: он может жить в воде несколько месяцев, а на поверхности овощей и фруктов до 30 дней.

Симптомом ротавируса является сильная диарея.

Если у человека ослабленный иммунитет, то последствия болезни могут быть куда опаснее, например, можно заболеть энцефалитом, который приводит к летальному исходу.

ОРВИ

Возбудители ОРВИ тоже могут попадать в организм через грязные руки. Их можно подцепить через поручни в транспорте, деньги и даже игрушки.

Симптомы ОРВИ:

боль в горле;

насморк;

кашель;

лихорадка.

Если болезнь запущена или проходит тяжело, могут развиться бронхит или пневмония.

Гепатит, А

Гепатит, А иначе так и называют «болезнью грязных рук». Это вирусное заболевание печени, которое передаётся через контакт с фекалиями инфицированных людей. Если поздороваться с человеком, который не помыл руки после туалета, то можно заразиться.

Симптомы гепатита А:

желтуха;

тошнота;

рвота;

боль в животе.

В худшем случае гепатит, А может привести к печёночной недостаточности.

Паразиты

Через немытые руки можно подхватить и паразитов.

Энтеробиоз, его вызывают острицы, одно из самых распространённых детских заболеваний. Основной симптом — зуд в области заднего прохода, особенно по ночам. Часто передаётся через общие игрушки и предметы в детских коллективах. Очень опасен для беременных, так как вызывает токсикоз, авитаминоз и гипоксию плода.

Аскаридоз, вызываемый аскаридами, может стать причиной серьёзных проблем с желудочно-кишечным трактом, в том числе непроходимости кишечника.

Токсоплазмоз

Заболевание передаётся через инфицированных кошек и заражённые ими предметы. Часто не имеет симптомов. Но у людей с ослабленным иммунитетом могут появиться:

воспаление глаз;

воспаление лёгких;

поражение нервной системы.

Также опасен для беременных, так как может вызвать серьёзные нарушения в развитии плода.

В большинстве случаев этих заболеваний можно избежать, если просто помыть руки, так что не забывайте соблюдать гигиену!

Также грязные руки могут стать причиной ячменя на глазах. Однако это не единственная проблема. Частое появление таких воспалений может быть сигналом более серьёзных проблем со здоровьем.