Онколог рассказал, рак каких органов грозит россиянам в первую очередь

Наиболее подвержены раку легкие, желудок, кожа, а также молочные железы (женщины) и простата (мужчины), рассказал NEWS.ru онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков. По его словам, часто встречается также колоректальная форма.

Наиболее же частые виды рака — это рак легкого, молочной железы у женщин, желудка у мужчин, рак предстательной железы, легкого, кожи с меланомой, колоректальный рак. При раннем выявлении опухоли в ее маленьком размере без метастазов лечение обеспечивает полное избавление от опухоли в 80–90% случаев, — добавил Загаштоков.

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