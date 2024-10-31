Врач назвала главные симптомы кори

Главным проявлением кори является характерная сыпь на коже, рассказала NEWS.ru заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян. По ее словам, инфекция также поражает слизистую оболочку рта и глотки и конъюнктиву глаз. Врач напомнила, что к симптомам недуга относится и лихорадка с температурой тела до 40,5 градуса Цельсия.

Корь — это вирусная инфекция, самым ярким проявлением которой является характерная сыпь на коже. Кроме этого, поражаются слизистая оболочка рта и глотки, конъюнктива глаз и все это сопровождается сильнейшей лихорадкой — до 40,5 градуса и общей интоксикацией, — добавила Сугян.

Медик напомнила, что заболеть корью можно в любом возрасте, но чаще заражаются дети. Ежегодно в мире от кори умирает более 100 тысяч человек, отметила педиатр.

Ранее педиатр Ульяна Маркова предупредила, что промывание носа ребенка морской водой может быть опасным для здоровья. По ее словам, такая вода способна вызвать инфекции, нарушить естественную микрофлору носоглотки и сделать ее доступной для вредных микроорганизмов, а высокое содержание соли в такой воде может привести к сухости, раздражению и повреждению слизистых оболочек и кожи.