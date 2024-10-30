Кардиолог предупредил, чем нельзя заниматься гипертоникам

Людям с гипертонией нужно воздержаться от занятия некоторыми видами спорта, заявил кардиолог Евгений Шляхто. О запретах для гипертоников он поговорил с РИА Новости.

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По его словам, гипертоникам рекомендуется умеренно заниматься спортом, а от участия в марафонах и поднятия тяжестей надо отказаться. Кроме того, Шляхто предостерег их от употребления алкоголя.

При этом в сауну при высоком артериальном давлении ходить не запрещено, однако не следует использовать максимальную температуру и длительно там находиться. В летнее время кардиолог посоветовал людям с гипертонией дозировать нагрузку солнцем, а также предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко назвала неочевидную опасность бессонницы. Шаповаленко рассказала, что нарушения сна провоцирует гипертонию.