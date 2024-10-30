Врач объяснил, по каким признакам выявить туберкулез

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что туберкулез вновь стал лидером по количеству смертей, затмив COVID-19. Исходя из данных за 2023 год, инфекционное заболевание выявили почти у 11 миллионов человек, что является абсолютным рекордом с 1995 года. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта болезнь в наши дни, можно ли распознать туберкулез на ранних стадиях и существует ли действенное лечение от него.

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Что должно насторожить

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, возбудителем туберкулеза является палочка Коха, которая способна поразить любой орган человека, но чаще всего страдают именно легкие. Прежде классическим проявлением болезни считался продолжительный кашель, потливость и снижение массы тела. Сегодня же туберкулез видоизменился.

«Неукротимый кашель как симптом сохранился. Но теперь болезнь может развиваться без потери веса, а наиболее настораживающим симптомом является выраженная потливость в ночное время суток, когда людям приходится переодевать пижаму», — рассказал специалист.

Но наверняка определить развитие болезни позволят только флюорография, компьютерная томография (КТ) и квантфивероновый тест, подчеркнул Кондрахин.

Простые меры предосторожности

Врач отметил, что современная медицина вполне способна остановить развитие смертельной болезни.

«В первые дни жизни человеку ставят вакцину БЦЖ. Она делается один раз в жизни, повторять процедуру во взрослом возрасте уже не нужно. После ежегодно до 18 лет проводят пробу Манту, чтобы определить степень защиты организма. А во взрослом возрасте не допустить развитие болезни позволяет ежегодная флюорография раз в год. Для тех, кто работает с детьми, в сфере пищевой промышленности или медицине обследование легких необходимо проводить два раза в год», — предупредил терапевт.

При этом лекарственная терапия позволяет полностью избавиться от туберкулеза, однако не исключает неприятные последствия для здоровья, подчеркнул Кондрахин.