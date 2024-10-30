Подросткам расскажут, как сохранить репродуктивное здоровье

Обучающий онлайн-курс на тему сохранения репродуктивного здоровья стартовал в центре медицинских телекоммуникаций детской поликлиники № 1 Ростова-на-Дону. Его проведут врачи поликлиники и детской городской больницы № 1 Ростова-на-Дону. Об этом сообщают на сайте Правительства Ростовской области.

«В Ростовской области уделяется большое внимание репродуктивному здоровью жителей. Уже сейчас в рамках Года семьи в медицинских учреждениях проводится диспансеризация мужчин и женщин репродуктивного возраста. Тем временем обучение подростков принципам сохранения репродуктивного здоровья с юных лет – это вклад в здоровье будущих поколений», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Обучающий цикл представлен несколькими модулями, в которых расскажут о различных возможностях укрепления репродуктивного здоровья в подростковом возрасте. Всего в нем шесть лекций. Курс предназначен для учащихся старше 15 лет.

Первая встреча с девушками 15–18 лет на тему «Основы репродуктивного здоровья девушки-подростка. Стресс и подросток. Как найти выход?» уже состоялась. Лектором выступила заведующая центра по охране репродуктивного здоровья подростков ДГБ № 1 в Ростове-на-Дону Оксана Нестерович.

С вопросом об участии во встречах и онлайн-мероприятиях необходимо обращаться к классному руководителю.

Проект «Школьная медицина», частью которого является курс, стартовал в 2016 году. Его цели – внедрение в образовательный процесс современных технологий, сберегающих здоровье, организация обучения педагогов и детей оказанию первой помощи и другим подобным навыкам.

Ранее сообщалось, что ростовчане смогут пройти обследование у эндокринологов в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом.