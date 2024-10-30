Психиатр предупредил о негативных свойствах антидепрессантов

Калининградка принимала антидепрессанты и стремительно набрала вес. Какие побочные действия есть у таких препаратов, «Клопс» узнал у врача-психиатра Олега Лебедева.

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Антидепрессанты — это психотропные препараты, которые назначаются при депрессивных и ряде других состояний. 35-летняя Мария страдала депрессией, препараты подбирали долго.

«От одних кружилась голова, от вторых я была, как овощ, третьи вроде подошли, но спустя время меня разнесло как на дрожжах: за шесть месяцев — плюс 20 килограмм», — рассказала женщина.

По словам врача, антидепрессанты могут иногда вызывать побочные эффекты, как и любые другие препараты.

«Но побочка не является обязательной, и, как правило, проходит в течение одной недели», — прокомментировал Лебедев.

Возможны общий дискомфорт, тошнота, головокружение. Нередко такие лекарства повышают аппетит, что обычно связано с их непосредственным действием: улучшается настроение, жизненный тонус, у человека снова возникает желание нормально питаться. В редких случаях это может привести к весьма значительному набору веса. Все препараты психотропного ряда являются рецептурными и должны использоваться только по назначению доктора.

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