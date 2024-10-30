Врачи спасли подростка с застрявшей в пищеводе крышкой

В Челябинске экстренно прооперировали 16-летнего подростка, в пищеводе которого застряла металлическая крышка от бутылки. Инородный предмет имел по краям характерные острые зубцы, мог повредить ими ткани и вызвать внутреннее кровотечение.

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Как пояснил сам пострадавший, играя с металлической крышкой от бутылки, он подбросил ее чтобы поймать губами, но она угодила ему в рот, попала в горло и там застряла, полностью перекрыв пищевод. Сообразив, что шалость может обернуться большой проблемой, мальчик немедленно обратился за помощью в экстренное приемное отделение ЧОДКБ.

Ситуация не позволяла откладывать вмешательство, поэтому мальчика сразу же направили на операционный стол. Достать инородное тело без повреждения внутренних органов с помощью видеоэндоскопического оборудования смогли врачи отделением эндоскопии во главе с заведующей Татьяной Лещевой. От выверенности и четкости каждого движения зависело очень многое, времени на проработку тактики вмешательства не было, но к счастью операция прошла успешно.

"Сложность в том, что острые зубчатые края крышки могли повредить слизистую оболочку и привести к кровотечению или разрыву пищевода, - пояснили в больнице. - А ее размеры сильно усложняли работу врачей, мешая захвату инородного тела. Все это требовало очень высокой точности манипуляций".

На следующий день пациенту провели контрольное обследование, которое подтвердило, что слизистая не повреждена. Мальчика выписали домой, прописав ему щадящую диету, чтобы исключить возможные нагрузки на пищевод.

На этот раз врачам удалось избежать серьезных последствий. Но они рекомендуют и детям, и родителям крайне осторожно обращаться с мелкими предметами.