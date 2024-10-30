Врач указал на симптомы, указывающие на высокий уровень холестерина

На повышенный уровень холестерина указывают плоские бугорки желтоватого цвета в области век, утолщение сухожилий из-за отложений холестерина и липоидная дуга роговицы (ободок светлого цвета вокруг роговицы), рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александр Кузнецов.

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«Гиперхолестеринемия часто не сопровождается симптомами, и человек долгое время может считать себя совершенно здоровым. Однако иногда могут появляться специфические внешние признаки — ксантелазмы (плоские бугорки желтоватого цвета в области век), ксантомы (утолщение сухожилий из-за отложений холестерина) и липоидная дуга роговицы (ободок светлого цвета вокруг роговицы). Как правило, такие проявления встречаются при тяжелых нарушениях липидного обмена», – отметил врач.

В большинстве случаев симптомы появляются уже при выраженном атеросклерозе и включают в себя боли в нижних конечностях при ходьбе, одышку и боли в груди или под левой лопаткой при физических нагрузках, головокружения и головные боли.