Кровоточивость десен – частая проблема, которая может сигнализировать о воспалении и начале заболеваний полости рта. Врач Сергей Длин объясняет, как справиться с этим симптомом в домашних условиях.

Один из простых, но эффективных методов – полоскание соленой водой. Для этого достаточно растворить половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и тщательно прополоскать рот, чтобы уменьшить воспаление и снять болезненные ощущения.

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После полоскания стоит уделить несколько минут легкому массажу десен. Кончиками чистых пальцев, аккуратно массируя десны круговыми движениями, можно улучшить кровообращение и укрепить ткани. Это поможет быстрее восстановить их здоровье и уменьшить риск дальнейшего воспаления.