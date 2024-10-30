Смертельно опасен: где скрывается асбест

В течение нескольких следующих десятилетий Великобританию захлестнет волна смертей, вызванных токсичным воздействием асбеста, сообщается в докладе, опубликованном на минувшей неделе. Согласно представленным данным, жертвами токсичного материала могут стать сотни тысяч людей.

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Доклад подготовлен Объединенным профсоюзным комитетом по асбесту – эта организация лоббирует удаление асбеста из школ. Кроме того, в Великобритании проводится кампания, направленная на то, чтобы убрать асбест из всех общественных мест и создать общенациональную базу данных, включающую все нежилые здания в стране, при строительстве или отделке которых применялся асбест.

Асбест, обладающий термо- и огнестойкостью, долгое время использовался в качестве изоляционного и огнезащитного материала при возведении общественных и жилых зданий. Применять этот материал окончательно запретили лишь в 1999 году, после того как исследования показали, что асбест вызывает ряд смертельных заболеваний, в том числе мезотелиому – агрессивно растущую злокачественную опухоль.

После Второй мировой войны асбест применялся достаточно широко ввиду его дешевизны и эффективности: его использовали для изготовления напольных покрытий, потолочной краски, водосточных труб, кровельных материалов, а также предметов домашнего обихода, таких как фены, тостеры, обогреватели, гладильные доски.

По данным Управления по охране труда и промышленной безопасности, на территории Великобритании насчитывается до 400 тысяч зданий (школы, больницы, фабрики, церкви, общественные центры), в которых присутствует асбест. Кроме того, асбест может содержаться даже в старых елочных украшениях, поскольку его добавляли в искусственный снег. Некоторые старые книги также могут быть опасны, так как асбест был компонентом жаростойкого материала, использовавшегося при изготовлении переплетных крышек, пишет The Daily Mail.

Волокна асбеста, которые попадают в организм человека, вызывают различные заболевания, в том числе рак легких, рак яичников и пищеварительного тракта. Мезотелиома опасна тем, что развивается не сразу, а через 30-50 лет после проникновения волокон асбеста в организм человека. Первыми симптомами являются боль в груди, одышка, хронический кашель. На данный момент не существует способа лечения этого заболевания.

В Великобритании отмечается самый высокий в мире уровень заболеваемости мезотелиомой на душу населения – причина в том, что асбест был запрещен к применению здесь позже, чем в других странах.

Асбест широко применялся также и при строительстве туннелей лондонского метро в период с 1940-х по 1980-е годы, однако оператор системы общественного транспорта Лондона Transport for London заверяет, что ежегодно проводит мониторинг состояния воздуха на всех станциях и никакой угрозы жизни и здоровью пассажиров метро нет.

Ранее сообщалось, что в США запретили использование асбеста из-за канцерогенности.