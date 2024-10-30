Врач рассказал о лечении затяжного насморка

Кандидат медицинских наук врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев дал рекомендации по лечению затяжного насморка.

Промывание носа с использованием готовых аптечных средств на основе морской воды, прогулки на свежем воздухе и сбалансированный рацион помогут больному с насморком, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, также необходимо получить консультацию у специалиста, который проверит пациента на наличие искривления перегородки, сильно увеличившихся в размерах носовых раковин и работу соустьев.

Оториноларинголог не рекомендовал домашнее лечение и применение народных средств.

Ранее врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал об особенностях «тихой» пневмонии. По его словам, такое заболевание протекает без кашля и высокой температуры.