Врач-оториноларинголог Зайцев дал советы, как избавиться от насморка без капель

Насморк возможно вылечить без сосудосуживающих капель, от которых, как говорят, развивается зависимость. Об этом рассказал врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, к.м.н. Владимир Зайцев.

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Он утверждает, что зачастую насморк проходит сам, но людям всегда хочется устранить его как можно скорее. Если человек сразу начинает использовать капли, то естественный процесс нарушается и организму уже нет смысла работать самостоятельно.

Врач-оториноларинголог в беседе с aif.ru советует отвлекающую терапию людям, которые не могут ждать самостоятельного исчезновения насморка. Например, промывание носа. Лучше всего приобрести в аптеке специальные баллоны с морской водой, но использовать их без усилий и давления.

Промывать нос можно 3 раза в день (предпочтительнее и вовсе 2 дня), и использовать этот метод не дольше 5 дней!

При насморке в носу появляется отек на уровне носовых раковин. От него могут помочь противоотечные препараты, также известные как десенсибилизирующие средства, то есть лекарства от аллергии.

Важно! Достаточно одной таблетки или дозы средства в день в течение нескольких дней.

Отек в носу образуется в связи с накоплением межклеточной жидкости. Возможно использование мочегонных средств, которые снимут отек за счет выведения лишней жидкости (к мочегонным средствам можно прибегать лишь экстренно, ни в коем случае не на постоянной основе, потому что они вымывают калий и натрий, что плохо для сердца).

Также парение ног помогает перераспределить кровоток, чем способствует облегчению дыхания. При этом необязательно опускать ноги в очень горячую воду. Пешая прогулка также улучшит самочувствие, тем более воздух в холодное время года имеет все нужные свойства - влажный и прохладный. При движении начинает работать большой круг кровообращения.

Во время лечения насморка без капель не надо есть продукты, которые задерживают в организме воду. Например, стоит исключить соленое. Дома необходимо проводить влажную уборку, потому что при пыльном воздухе трудно дышать.

Кроме того, люди часто используют бани и сауны в качестве лечебного средства. Такое прогревание служит профилактикой и укреплением иммунитета, подтвердил врач. Однако бани и сауны противопоказаны людям с риносинуситом или синуситом - то есть с насморком в его активной фазе, иначе будет еще больший отек.

Владимир Зайцев также подчеркнул, что совсем пренебрегать насморком тоже не стоит. Если его запустить, могут развиться серьезные заболевания, вплоть до инфарктов.

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