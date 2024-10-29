Более 53,2 миллиона россиян сделали прививку от гриппа

Более 53,2 миллиона человек в РФ вакцинировались от гриппа с начала старта прививочной кампании в сентябре. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 3%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 756 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 43 регионах страны. <…> В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 53,2 млн человек", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что 17,4% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область.

Также по итогам 43 недели зарегистрировано около 25 тысяч случаев заболевания COVID-19, доминирующим вариантом остается JN.1. Обнаружено 29 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC.