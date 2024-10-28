Врач-кардиолог, научный сотрудник НМИЦ имени Алмазова

Минздрава России кандидат медицинских наук Наталья Гаврилюк рассказала, как перепады погоды действуют на сердце.

В беседе с сайтом kp.ru она заявила, что число инсультов и инфарктов возрастает в осенне-зимний период, так как холод вызывает спазм сосудов.

«В то же время у пациентов и с гипертонией, и с атеросклерозом есть отличная возможность снизить риски. Для этого нужно дисциплинированно принимать препараты, назначенные врачом, и соблюдать рекомендации доктора по образу жизни: меньше соли, больше клетчатки, регулярные разумные физнагрузки и так далее», — отметила эксперт.

По её словам, также важен полноценный сон.

Ранее врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал о продуктах, способствующих снижению давления.