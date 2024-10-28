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Врач рассказала, влияют ли магнитные бури на риск инсульта

Влияние магнитных бурь на риск возникновения инсульта не доказано научно, объяснила в беседе с KP.RU врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. По ее словам, люди часто списывают плохое самочувствие на солнечный шторм, хотя на самом деле это совпадение.

Влияют ли магнитные бури на риск инсульта
© РИА Новости

На сегодня нет убедительных научных данных, подтверждающих влияние магнитных бурь на сосудистые катастрофы у людей. При этом достоверные исследования такого рода в принципе провести крайне сложно, — подчеркнула кардиолог.

Она добавила, что часто недомогание во время магнитных бурь становится последствием накопленных мелких нарушений в организме — этому могли предшествовать стресс, недосып, высокое давление или нездоровое питание.

При этом на сосуды и кровообращение в мозге действительно влияют перепады температур и атмосферного давления, а количество инфарктов и инсультов всегда увеличивается осенью и зимой, потому что холод приводит к спазму кровеносных сосудов. А если они повреждены из-за воспалений и сужены из-за холестерина, то риск сосудистых катастроф вырастет, отметила Гаврилюк.

Ранее врачи уфимской ГКБ № 5 заявили, что частое потребление кофе, газировок и соков может повысить риск инсульта. Так, например, употребление газированных напитков, в том числе без сахара, повышает риск инсульта на 22%.