Влияют ли магнитные бури на риск инсульта

Влияние магнитных бурь на риск возникновения инсульта не доказано научно, объяснила в беседе с KP.RU врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. По ее словам, люди часто списывают плохое самочувствие на солнечный шторм, хотя на самом деле это совпадение.

На сегодня нет убедительных научных данных, подтверждающих влияние магнитных бурь на сосудистые катастрофы у людей. При этом достоверные исследования такого рода в принципе провести крайне сложно, — подчеркнула кардиолог.

Она добавила, что часто недомогание во время магнитных бурь становится последствием накопленных мелких нарушений в организме — этому могли предшествовать стресс, недосып, высокое давление или нездоровое питание.

При этом на сосуды и кровообращение в мозге действительно влияют перепады температур и атмосферного давления, а количество инфарктов и инсультов всегда увеличивается осенью и зимой, потому что холод приводит к спазму кровеносных сосудов. А если они повреждены из-за воспалений и сужены из-за холестерина, то риск сосудистых катастроф вырастет, отметила Гаврилюк.

Ранее врачи уфимской ГКБ № 5 заявили, что частое потребление кофе, газировок и соков может повысить риск инсульта. Так, например, употребление газированных напитков, в том числе без сахара, повышает риск инсульта на 22%.