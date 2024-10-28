Эксперт: россияне защищены от всех циркулирующих в РФ штаммов гриппа

Пик сезона заболеваемости гриппом в большинстве регионов РФ приходится на декабрь-февраль, поэтому оптимально прививаться осенью. Использующиеся в этом сезоне вакцины содержат актуальные антигены, что защищает привитых от всех циркулирующих в стране штаммов гриппа, сообщил журналистам главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.

"Вакцины, которые используются в текущем эпидемическом сезоне, содержат актуальные антигены штаммов вирусов гриппа А (H1N1)pdm09, А (H3N2) и В. Таким образом, привитые защищены от всех циркулирующих на территории нашей страны штаммов гриппа", - сказал он.

По его словам, в большинстве регионов пик сезона гриппа приходится на декабрь-февраль. После вакцинации организму требуется около двух недель для выработки достаточного количества антител для защиты от гриппа.