Дети стали чаще обращаться к врачам из-за вейпов в Нижегородской области, сообщил главный редактор ИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в соцсетях.

Тревогу бьют стоматологи и пульмонологи: из-за вейпов у детей возникают проблемы с полостью рта, а также поражение легких. В частности, к Президенту Нижегородской ассоциации стоматологов профессору Светлане Гажва на прием привели 7‑летнего ребенка с проблемой полости рта.

Врачи отмечают, что вейперы вредные вещества, из-за которых возникает одышка, кашель, боли в груди, снижение массы тела и повышается усталость. Среди других последствий вейпа у детей — эмоциональные «качели», что говорит о психологической зависимости.

Все компоненты вейпа, в том числе ароматизаторы и металл нагревательной катушки, повреждают легкие, вызывают гипоксию, аллергические реакции, снижают местный иммунитет.

При этом у врачей нет оптимальной схемы лечения поражения легких, ассоциированного с вейпингом и электронными сигаретами. Специалисты рекомендуют отказаться от этой вредной привычки.