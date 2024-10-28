Передается ли рак легких по наследству

Наследственность редко становится причиной рака легких. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на врача-генетика ПИМУ Дениса Черневского.

Он объяснил, что в первую очередь этот вид онкологии связан с образом жизни, например, с условиями труда или курением. Нижегородский медик обратил внимание на то, что ко врачам иногда приходят пациенты, сразу несколько родственников которых болели раком легких. Выясняется, что к заболеванию привели их вредные привычки или другие факторы, не связанные с генетикой.

Иначе обстоит дело с раком молочной железы и яичников. Денис Черневский напомнил историю актрисы Анджелины Джоли. Звезда Голливуда, узнав, что из-за мутации в гене BRCA1 в ее семье умирали многие женщины, выполнила профилактические операции.

Ранее нижегородцам напомнили о мерах профилактики холеры.

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