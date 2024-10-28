Терапевт объяснил, откуда берется привычка кусать щеки изнутри

Привычка покусывать щеки и губы «изнутри» может быть связана с депрессией, тревожностью или обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен. Чтобы избавиться от подобной привычки, необходимо заменить подобные способы совладать со стрессом более здоровыми, добавила врач.

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«‎Покусывание губ и щек часто связано с психоэмоциональными расстройствами, такими как тревожность, депрессия или ОКР. Данное поведение может служить проявлением неосознанного саморазрушения или попыткой компенсировать внутренний дискомфорт. В таких случаях лечение требует не только стоматологического вмешательства, но и консультации психотерапевта», — отметила Тен.

Медик подчеркнула, что для заживления повреждений используются антисептические и ранозаживляющие средства, такие как растворы хлоргексидина, мази с солкосерилом или метилурацилом. В стоматологии иногда применяются специальные приспособления, которые защищают слизистую оболочку от повреждений во время процесса покусывания, заявила терапевт.

«‎Это могут быть капы или мягкие силиконовые накладки. Методы когнитивно-поведенческой терапии могут помочь пациенту осознать и контролировать свою привычку, заменив ее более здоровыми механизмами совладать со стрессом. Привычка покусывать щеки и внутреннюю сторону губ, на первый взгляд, может показаться безобидной, но ее долгосрочные последствия для здоровья могут быть достаточно серьезными», — подытожила Тен.

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