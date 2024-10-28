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Терапевт объяснила, откуда берется привычка кусать внутреннюю сторону щек

Привычка покусывать щеки и губы «изнутри» может быть связана с депрессией, тревожностью или обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен. Чтобы избавиться от подобной привычки, необходимо заменить подобные способы совладать со стрессом более здоровыми, добавила врач.

Терапевт объяснил, откуда берется привычка кусать щеки изнутри
© unsplash
«‎Покусывание губ и щек часто связано с психоэмоциональными расстройствами, такими как тревожность, депрессия или ОКР. Данное поведение может служить проявлением неосознанного саморазрушения или попыткой компенсировать внутренний дискомфорт. В таких случаях лечение требует не только стоматологического вмешательства, но и консультации психотерапевта», — отметила Тен.

Медик подчеркнула, что для заживления повреждений используются антисептические и ранозаживляющие средства, такие как растворы хлоргексидина, мази с солкосерилом или метилурацилом. В стоматологии иногда применяются специальные приспособления, которые защищают слизистую оболочку от повреждений во время процесса покусывания, заявила терапевт.

«‎Это могут быть капы или мягкие силиконовые накладки. Методы когнитивно-поведенческой терапии могут помочь пациенту осознать и контролировать свою привычку, заменив ее более здоровыми механизмами совладать со стрессом. Привычка покусывать щеки и внутреннюю сторону губ, на первый взгляд, может показаться безобидной, но ее долгосрочные последствия для здоровья могут быть достаточно серьезными», — подытожила Тен.

Ранее терапевт Зумруд Омарова предупредила, что привычка грызть ногти чревата появлением глистов и воспалением десен. Специалист отметила, что ноготь может отслоиться от ложа из-за постоянной травматизации.

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