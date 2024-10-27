Елена Малышева назвала способ ранней профилактики Альцгеймера

В эфире программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и ее коллеги обсудили важность ранней профилактики болезни Альцгеймера, начиная с юных лет. Они отметили результаты многолетнего исследования, выявившего 14 факторов, влияющих на риск развития заболевания. Корректируя эти факторы, можно вдвое снизить риск даже для людей из группы риска.

© РИА Новости

Ключевым фактором является образование, которое способствует развитию нервных клеток и межнейронных связей. Чем больше таких связей, тем ниже вероятность болезни. Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что образование не только увеличивает количество нервных клеток, но и улучшает их взаимосвязи.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что интенсивное развитие этих связей в детстве делает мозг более устойчивым к болезни. Для людей старшего возраста полезно продолжать обучение: изучение иностранных языков, запоминание стихов и участие в интеллектуальных играх помогают тренировать мозг. Кардиолог Герман Гандельман отметил важность физической активности для улучшения кровообращения в мозге.

Таким образом, поддержание образования и физической активности является ключом к снижению риска болезни Альцгеймера.