Елена Малышева назвала способ ранней профилактики Альцгеймера

Специалисты назвали способ ранней профилактики Альцгеймера
В эфире программы «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и ее коллеги обсудили важность ранней профилактики болезни Альцгеймера, начиная с юных лет. Они отметили результаты многолетнего исследования, выявившего 14 факторов, влияющих на риск развития заболевания. Корректируя эти факторы, можно вдвое снизить риск даже для людей из группы риска.
Ключевым фактором является образование, которое способствует развитию нервных клеток и межнейронных связей. Чем больше таких связей, тем ниже вероятность болезни. Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что образование не только увеличивает количество нервных клеток, но и улучшает их взаимосвязи.
Иммунолог Андрей Продеус добавил, что интенсивное развитие этих связей в детстве делает мозг более устойчивым к болезни. Для людей старшего возраста полезно продолжать обучение: изучение иностранных языков, запоминание стихов и участие в интеллектуальных играх помогают тренировать мозг. Кардиолог Герман Гандельман отметил важность физической активности для улучшения кровообращения в мозге.
Таким образом, поддержание образования и физической активности является ключом к снижению риска болезни Альцгеймера.