Врач объяснила, как гормональная терапия в менопаузе влияет на риск рака

Хотя многие виды рака у женщин быстрее растут при высоком уровне половых гормонов, использование гормональной терапии во время менопаузы несет больше пользы, чем риска. Об этом врач Синди Матсен из Института рака Хантсмана рассказала на MedicalXpress.

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Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) назначается миллионам женщин во время менопаузы для облегчения симптомов: приливов жара, перепадов настроения, сухости влагалища и потери плотности костей. Цель ЗГТ — восстановить уровень гормонов, которые перестают вырабатываться в менопаузе. Однако высокий уровень этих гормонов также ускоряет рост рака молочной железы и женских половых органов.

В начале 2000-х годов были опубликованы результаты крупного исследования, которое началось в 1993 году. Анализ данных десятков тысяч женщин показал, что ЗГТ увеличивает риски рака молочной железы и матки. Из-за скандала в СМИ только в США назначение ЗГТ упало с 89 миллионов в 2002 году до 57 миллионов в 2003 году.

Спустя более 20 лет ученые пересматривают результаты ранних исследований. Например, не любая схема ЗГТ увеличивает риск рака. Кроме того, нужно учитывать общее воздействие гормонов на женщину в течение всей жизни, а не только в менопаузе.

«Одна лишь гормональная терапия не становится причиной развития рака», — подчеркнула Матсен.

Чтобы принять решение в случае конкретной женщины, она и врач должны рассматривать ее возраст, семейную историю болезни и выраженность симптомов менопаузы.