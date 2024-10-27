15 человек умерли от лихорадки Марбург с начала вспышки заболевания в Руанде
В Руанде с конца сентября зафиксировали по меньшей мере 64 случая заболевания лихорадкой Марбург, 15 из них оказались смертельными. За последнюю неделю заболели два человека. По данным ВОЗ, коэффициент летальности в африканской стране составляет 23,4%.
Около 82% случаев вируса приходятся на сотрудников двух больниц в столице Руанды Кигали. Врачи отслеживают состояние 1146 человек, которые контактировали с заболевшими. Проведено более пяти тысяч тестов на лихорадку Марбург.
Вспышка вируса началась в Руанде в конце сентября. Он передается от человека человеку через контакт с кровью или другими жидкостями. Характерным симптомом этого опасного заболевания является кровоточивость кожи и слизистых, в том числе вытекание крови из глаз. Власти страны не стали вводить карантин, но призвали жителей избегать физических контактов.
В настоящее время нет одобренной вакцины от лихорадки Марбург, однако в России успешно завершились доклинические испытания профилактического препарата от этого вируса, в ходе которых он показал безопасность и эффективность.
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