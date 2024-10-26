Как отсутствие обоняния влияет на продолжительность жизни

Последствия нечувствительности к запахам часто недооценивают, написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, люди, страдающие приобретенной аносмией (отсутствием обоняния) живут примерно на пять лет меньше, чем могли бы, а также больше подвержены болезням. На пожилых людей оказывается еще большее влияние, уточнила она.

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По словам Павловой, дело не в самом обонянии, просто люди с аносмией дышат по-другому. Это было доказано в результате эксперимента.

Так, из 53 участников исследования 21 не чувствовал запахи. Добровольцы должны были в течение одних суток носить приборы для измерения потоков воздуха из носа. При этом образ жизни никак не менялся.

Скорость дыхания у обеих групп была одинаковой. Но нашлись и отличия.

У испытуемых c хорошим обонянием практически на каждом входе при бодрствовании фиксировалось на 240 пиков дыхательных потоков больше, чем у людей с аносмией. Но происходило это лишь в помещениях, где чем-то пахло. Ученые связали это с изучением обстановки - принюхиванием, в процессе которого воздушный поток в носу вызывает всплески нейронной активности во всём мозге.

Аносмики же делали дополнительные паузы при дыхании. Кроме того, во время бодрствования у них был снижен предельный поток выдоха.

Всего же обнаружено пять существенных различий в дыханий.